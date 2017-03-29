Российскую молодёжь будут воспитывать с помощью блогеров

29 Марта 2017 года, 08:30

РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ - В этом году Минобрнауки запустит программу патриотического воспитания молодежи в социальных сетях. Ведомство заказало разработку стратегии и ведение страниц на популярных интернет-площадках. Планируются также мероприятия с участием блогеров, пишут «Известия».

Кроме того, министерство предлагает продвигать через соцсети концепцию дополнительного образования детей до 2020 года, стратегию развития воспитания до 2025 года и другие программы.

«Эта работа не ограничивается только информационной поддержкой, — отметили в министерстве. — Запланированы блог-туры, спецпроект с использованием хэштегов, акции и конкурсы для целевой аудитории и другие мероприятия».

В таких турах могут быть задействованы блогеры, которые освещают в том числе темы, связанные с образовательной, научной или социальной сферой.

Общее количество подписчиков в соцсетях у Минобрнауки по состоянию на март 2017 года —более 300 тысяч, сообщили в ведомстве. По документации конкурса, надо увеличить эту аудиторию на 25%. Исполнитель будет определен 21 апреля.