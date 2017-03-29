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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Российскую молодёжь будут воспитывать с помощью блогеров
 
 
 
 
29 Марта 2017 года, 08:30

Российскую молодёжь будут воспитывать с помощью блогеров


РОССИЯ/ 29 марта/ БИ-ПОРТ - В этом году Минобрнауки запустит программу патриотического воспитания молодежи в социальных сетях. Ведомство заказало разработку стратегии и ведение страниц на популярных интернет-площадках. Планируются также мероприятия с участием блогеров, пишут «Известия».

Кроме того, министерство предлагает продвигать через соцсети концепцию дополнительного образования детей до 2020 года, стратегию развития воспитания до 2025 года и другие программы.

«Эта работа не ограничивается только информационной поддержкой, — отметили в министерстве. — Запланированы блог-туры, спецпроект с использованием хэштегов, акции и конкурсы для целевой аудитории и другие мероприятия».

В таких турах могут быть задействованы блогеры, которые освещают в том числе темы, связанные с образовательной, научной или социальной сферой.

Общее количество подписчиков в соцсетях у Минобрнауки по состоянию на март 2017 года —более 300 тысяч, сообщили в ведомстве. По документации конкурса, надо увеличить эту аудиторию на 25%. Исполнитель будет определен 21 апреля.

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