В мурманском филиале Нахимовского училища начался приём учеников

29 Марта 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 29 марта/ БИ-ПОРТ — Мурманский филиал Нахимовского училища открыл набор учеников на грядущий учебный год. Информация о вступительных испытаниях размещена на официальном сайте училища.

В этом году мурманский филиал будет набирать учеников в 5, 6 и 7 классы — по 80 человек в каждую возрастную группу. В числе требований, предъявляемых к абитуриентам — быть годными, то есть отнесенными к I или II группам по состоянию здоровья, а также иметь соответствующие классу поступления уровень образования и возраст, то есть, это дети, успешно окончившие 4-й. 5-ый или 6 -ой класс общеобразовательной организации.

Поскольку само училище в Мурманске строится, вступительные испытания будущие нахимовцы смогут пройти с 1 по 12 июля в любом из трёх филиалов (Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток) по выбору.

Напомним, что филиал Нахимовского училища в Мурманске начнёт работать уже 1 сентября этого года. Церемония закладки первого камня самого северного филиала учебного заведения состоялась в феврале.