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Главная » Образование » В Мурманске полицейские кинологи вместе со своими четвероногими напарниками побывали в учебных заведениях
 
 
 
 
30 Марта 2017 года, 14:48

В Мурманске полицейские кинологи вместе со своими четвероногими напарниками побывали в учебных заведениях


МУРМАНСК/ 30 марта - Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области вместе с кинологами из Мурманского линейного отдела на транспорте на днях посетили лицей №2 г. Мурманска и Мурманский политехнический лицей, чтобы рассказать ребятам о специфике работы кинологической службы полиции.

Для четвероногих полицейских показательные выступления перед десятиклассниками лицея №2 по поиску наркотиков, взрывчатых веществ, задержание преступников – это не игра, а настоящая работа. Служебные собаки каждую предложенную ситуацию проживают как настоящую, потому и даже перед зрителями работают без актерства и интриги. Найти взрывчатку, заложенную в машине или в сумке, надо быстро – так, как это происходит при досмотре вещей пассажиров на поезде или в аэропорту. Бельгийская овчарка Атака, специалист по поиску взрывчатки, буквально через несколько секунд показала своему напарнику, где находится опасное вещество. Только убедившись, что кинолог ее понял, Атака отошла от автомобиля.

Не на публику, а по-настоящему, как это происходит в залах ожидания вокзалов и воздушных гаваней, искал наркотики Цезарь. Безупречный нюх не подвел его ни разу, и полицейский пес без труда находил наркотические закладки в карманах и сумках школьников.

Немецкая овчарка Офелия профессионально и безупречно продемонстрировала следовую работу. Специализация Феи, как ее называет напарник, - розыск по запаху человека. Такие четвероногие стражи правопорядка помогают полицейским в розыске пропавших людей, в поиске преступников, оставивших запаховые следы на месте преступления.

Самым зрелищным этапом показательных выступлений стала лобовая атака. Цезарь и Атака бесстрашно бросались на вооруженного «преступника», роль которого исполнил кинолог Мурманского линейного отдела полиции.

Спустя несколько дней в том же составе полицейские и их четвероногие напарники показали свой профессионализм в Мурманском политехническом лицее ученикам 8 инженерного класса.

Учеников Мурманского политехнического лицея поразили способности четвероногих полицейских, ребята задавали много вопросов кинологам об их службе.

Как отмечает начальник Центра кинологической службы УМВД России по Мурманской области Александр Стенечкин, такие встречи полицейских кинологов со школьниками будут продолжаться. Для служебных собак показательные выступления – это своеобразная тренировка. Перед полицейским псом стоит задача, не обращая внимания на большое количество людей, быстро и безошибочно найти наркотик или взрывчатку, человека в толпе. А для мурманских школьников знакомство с работой кинологов – это стимул задуматься о работе в полиции, особенно если ребята любят животных. Никакая техника, подчеркивает Стенечкин, не заменит чуткий нос хорошо обученной служебной собаки.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

 

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