Родившие студентки смогут переводиться на бюджет уже в следующем году

03 Апреля 2017 года, 10:50

РОССИЯ/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ — Родившие студентки смогут переводиться на бюджет в приоритетном порядке. По словам министра образования и науки России Ольги Васильевой, такая возможность появится уже в следующем учебном году.

Ранее ведомство обнародовало проект, согласно которому родившие студентки российских вузов будут включаться в список приоритетных категорий учащихся для перевода на бюджетное обучение.

«Я думаю, что уже к следующему учебному году это уже все будет отлажено», - сообщила в интервью РИА Новости Васильева.

Министр отметила, что проект должен пройти общественное обсуждение, после чего будет отправлен в Минюст. Если закон будет принят, его положения вступят в силу уже через 10 дней после публикации, а значит, родившие студенты смогут сразу воспользоваться новым правом. Целью принятия подобных мер, по словам Васильевой, является желание ведомства помочь девушкам закончить обучение и получить высшее образования после рождения ребенка.

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