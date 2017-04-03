В Мурманске 8 апреля напишут «Тотальный диктант»

03 Апреля 2017 года, 12:27

МУРМАНСК/ 3 апреля/ БИ-ПОРТ - В эту субботу в Мурманске в очередной раз состоится ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант». Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Основной площадкой традиционно станут аудитории Мурманского государственного технического университета, причем в этом году они будут находиться в двух корпусах. Закрытая площадка, а значит требующая обязательной регистрации, расположится в аудитории корпуса Л (пр. Кирова, 1). Открытыми же будут площадки, расположенные в главном корпусе (ул. Спортивная, 13).

Ещё одна закрытая площадка будет организована на борту ледокола «Ленин».

Автором текста Тотального диктанта 2017 года стал Леонид Юзефович. Каждая часть текста – это небольшое эссе про один из родных городов автора: Пермь, Улан-Удэ и Санкт-Петербург.

Как стало известно «Би-порту», текст диктанта в Мурманске прочтут депутат Мурманской областной думы Герман Иванов, директор информационно-издательского центра МГТУ Виталий Королёв, а также пресс-секретарь Баренц-отделения WWF России Дмитрий Рябов.

В прошлом году в Мурманской области в диктанте приняло участие 630 человек.