В Мурманской области завершился фестиваль «Юные инженеры Арктики»

04 Апреля 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области завершился фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» сезона 2016/17. Центр «Лапландия» объединил на своих площадках около 500 юных северян от 5 до 18 лет, педагогов, родителей, которые приняли участие в научно-технических конкурсах, выставках, мастер-классах и экскурсиях.

В соревновательную программу фестиваля вошли областной турнир по робототехнике и региональный этап всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию. В состязаниях приняли участие более 200 обучающихся из 14 муниципальных образований области. Впервые прошел творческий конкурс «Лего-рисование», в котором соревновались самые юные участники в возрасте от 5 до 9 лет.

В дни работы фестиваля была организована выставка фотоконкурса «Юность России» - 2017.

На церемонии закрытия фестиваля награждены победители и призёры соревнований региональных этапов Всероссийских конкурсов медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», конкурса юных фотолюбителей «Юность России», а также конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».