В Мурманской области завершился фестиваль «Юные инженеры Арктики»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад» В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад»
ВБРР дарит Весеннее настроение ВБРР дарит Весеннее настроение
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн Концерт Мурманского филармонического оркестра. Дирижер Антуан Ребстейн
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 04.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,3429
0,5824
1 USD
Доллар США
56,1396
0,1790
1 EUR
Евро
59,8953
0,0846
10 NOK
Норвежских крон
65,4521
0,1973
10 SEK
Шведских крон
62,9431
0,2780
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.4 м/с
давление 748.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Режим повышенной готовности снят в Заозёрске
04 Апреля 2017, 12:56
Режим повышенной готовности снят в Заозёрске
Всероссийское совещание по безопасности атомных объектов пройдёт в Мурманской области
04 Апреля 2017, 12:26
Всероссийское совещание по безопасности атомных объектов пройдёт в Мурманской области
ГИМС мониторит ледовую обстановку на водоёмах области
04 Апреля 2017, 11:37
ГИМС мониторит ледовую обстановку на водоёмах области
Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы
04 Апреля 2017, 10:15
Взрыв в питерском метро: хронология и первые выводы
 
 
 
 

Самое читаемое

Взрыв произошёл в метро Санкт-Петербурга
03 Апреля 2017, 14:56
Подозрительный предмет обнаружен в гипермаркете в Мурманске. Обновлено
03 Апреля 2017, 17:20
Взрыв в питерском метро: все станции метро закрыты
03 Апреля 2017, 15:44
В Кировске собаки съели своего умершего хозяина
04 Апреля 2017, 10:01
«Аэрофлот» облегчил путешествия мурманчанам
03 Апреля 2017, 13:50
Взрыв в питерском метро: предполагаемый террорист попал в камеры наблюдения
03 Апреля 2017, 17:51
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » В Мурманской области завершился фестиваль «Юные инженеры Арктики»
 
 
 
 
04 Апреля 2017 года, 12:50

В Мурманской области завершился фестиваль «Юные инженеры Арктики»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области завершился фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики» сезона 2016/17. Центр «Лапландия» объединил на своих площадках около 500 юных северян от 5 до 18 лет, педагогов, родителей, которые приняли участие в научно-технических конкурсах, выставках, мастер-классах и экскурсиях.

В соревновательную программу фестиваля вошли областной турнир по робототехнике и региональный этап всероссийской научно-технической олимпиады по авиамоделированию. В состязаниях приняли участие более 200 обучающихся из 14 муниципальных образований области. Впервые прошел творческий конкурс «Лего-рисование», в котором соревновались самые юные участники в возрасте от 5 до 9 лет.

В дни работы фестиваля была организована выставка фотоконкурса «Юность России» - 2017.

На церемонии закрытия фестиваля награждены победители и призёры соревнований региональных этапов Всероссийских конкурсов медиатворчества и программирования среди учащихся «24 bit», конкурса юных фотолюбителей «Юность России», а также конкурса научно-технического творчества «Юные техники XXI века».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Режим повышенной готовности снят в Заозёрске
2.
В Мурманске подешевели квартиры на вторичном рынке
3.
Всероссийское совещание по безопасности атомных объектов пройдёт в Мурманской области
4.
Любители скандинавской ходьбы приняли активное участие в Празднике Севера
5.
МЧС Петербурга: станция метро «Сенная площадь» закрыта
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта