На «Большом Радио» поговорят о среднем педагогическом образовании

МУРМАНСК/ 5 апреля/ БИ-ПОРТ - За долгие 86 лет существования Мурманский педагогический колледж выпустил много профессионалов-преподавателей и воспитателей. Какие изменение претерпел суз за эти долгие годы? Кого сейчас выпускают из образовательного учреждения? В чём преимущество среднего бесплатного образования? Какие планы у колледжа на следующий учебный год? Об этом в прямом эфире «Большого Радио» расскажут гости программы «Точка зрения» заместитель директора по воспитательной и социальной работе Мурманского педагогического колледжа Сергей Казанцев и педагог-организатор Ирина Харламова. Не пропустите – 6 апреля в 10 часов утра. Телефон прямого эфира 45-09-45.