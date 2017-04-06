06 Апреля 2017 года, 09:53

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Морской учебно-тренажерный центр Мурманского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» в рамках расширения своих образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования с 1 мая 2017 года организует подготовку по программе «Выживание в холодной воде».

Новая программа обучения направлена на ознакомление членов экипажей судов с процедурами выживания в холодной воде в соответствии с п. 14.1.3 «Руководства для судов, эксплуатирующихся в полярных водах» (Резолюция ИМО А.1024(26)), на основании «Руководства по сохранению жизни в холодной воде», (MSC.1/Circ.1185 от 30.11.2012).

Программа обучения «Выживание в холодной воде» позволит слушателям курсов получить необходимые компетенции по вопросам связанным с падением или вынужденным погружением в холодную воду, пребыванием человека в условиях холода в спасательных средствах, а также информацией о правилах оказания первой медицинской помощи и ухода за спасенными людьми при гипотермии.

Обращаться по адресу: г. Мурманск, ул. Гагарина, д. 21

Тел.: (8152) 55 59 50, (8152) 41 30 71.

График работы: с 09-00 до 18-00 E-mail: mfgumrf@mail.ru.