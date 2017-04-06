Встреча поколений в педагогическом колледже

06 Апреля 2017 года, 11:22

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже состоялась встреча поколений – в гости к студентам пришли представители городской общественной организации «Ветераны педагогического труда».

С приветственным словом к участникам обратился заместитель директора колледжа по воспитательной и социальной работе Сергей Казанцев. «Сегодня у нас удивительная встреча и посвящена она самой гуманной профессии – учитель. Жизнь в педагогической профессии – это неустанный труд, а человек, избравший эту профессию по призванию, поистине заслуживает всеобщей благодарности», - подчеркнул он.

Председатель общественной организации Алла Куликова, в прошлом выпускница Мурманского педагогического училища, отметила, что в сегодняшней встрече участвуют люди, достойные звания «лучший педагог». «Они уже завершили свою трудовую деятельность, но продолжают работать во благо других людей, помогая решать проблемы наших ветеранов, организуя встречи со специалистами разных сфер деятельности, тренинги для пожилых людей и другие мероприятия», - рассказала она.

Встреча была организована в форме беседы: студенты и ветераны рассказывали о своих первых учителях, говорили о том, почему выбрали профессию педагога и какими качествами он должен обладать. Ветераны поделились своими воспоминаниями о работе, рассказывали истории из жизни – смешные и поучительные, показывали студентам фотографии, документы и награды.

Завершилось мероприятие общей фотографией на память и вручением сувениров гостям.