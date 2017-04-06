Детям «Адмирала Кузнецова» не хватает мест в детских садах

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя Приглашаем на семинар-практикум по защите прав работодателя
В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад» В ГЦ «Огни Мурманска» грандиозная акция «Весенний ценопад»
ВБРР дарит Весеннее настроение ВБРР дарит Весеннее настроение
В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно! В ресторане «Полярные Зори» каждый 11-й обед бесплатно!
26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём» 26 апреля: Наргиз в Мурманске с программой «Вдвоём»
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 06.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
69,4986
-0,8562
1 USD
Доллар США
55,8940
-0,6613
1 EUR
Евро
59,6948
-0,5479
10 NOK
Норвежских крон
65,1779
-0,5146
10 SEK
Шведских крон
62,2955
-0,7033
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-1°
3.3 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Социальной инфраструктурой военных гарнизонов области займётся рабочая группа
06 Апреля 2017, 12:37
Социальной инфраструктурой военных гарнизонов области займётся рабочая группа
Стали известны доходы членов правительства Мурманской области
06 Апреля 2017, 12:12
Стали известны доходы членов правительства Мурманской области
Вторая сопроводительная колонна вернулась из Териберки
06 Апреля 2017, 11:06
Вторая сопроводительная колонна вернулась из Териберки
Последний звонок в Мурманской области прозвенит 25 мая
06 Апреля 2017, 10:40
Последний звонок в Мурманской области прозвенит 25 мая
 
 
 
 

Самое читаемое

Доход Марины Ковтун за 2016 год составил более четырёх млн рублей
06 Апреля 2017, 11:12
БДК «Георгий Победоносец» вернулся в Североморск, спустя почти год
05 Апреля 2017, 18:40
Губернатор призвала воздержаться от поездок в Териберку в ближайшее время
05 Апреля 2017, 16:25
Стали известны доходы членов правительства Мурманской области
06 Апреля 2017, 12:12
Tele2 представил в Мурманской области новые тарифы
06 Апреля 2017, 08:20
29-летний мурманчанин заплатит штраф за пропаганду нацистской атрибутики
05 Апреля 2017, 17:00
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » Образование » Детям «Адмирала Кузнецова» не хватает мест в детских садах
 
 
 
 
06 Апреля 2017 года, 15:10

Детям «Адмирала Кузнецова» не хватает мест в детских садах


ЗАТО СЕВЕРОМОРСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Военный гарнизон Североморск-3 до сих пор остро нуждается в местах для дошкольников. Решение для улучшения ситуации было принято еще в 2014 году. Тогда в районе амбулатории была установлена табличка «Здесь будет детский сад», символизирующая начало строительства нового здания.

«На все работы отведено 19 месяцев. Строительство должно полностью решить вопрос обеспечения малышей местами в дошкольных учреждениях», – сообщали в администрации Североморска.

Первым подрядчиком стала строительная компания «Импекс-строй». Контракт конкурса на выбор подрядчика, состоявшийся 1 декабря, был признан недействительным в арбитражном суде Мурманской области. В решении от 22 апреля сказано, что комиссией были неверно оценены заявки участников, чем нарушены права истца. Им выступало ЗАО «М-строй», претендовавшее на выполнение работ.

Второй контракт был заключен только в конце 2015 года, на этот раз за дело взялась компания «Формула Уюта», а предполагаемая сдача объекта была назначена на апрель 2017 года.

Напомним, в ноябре 2016 года состоялось первое в истории России боевое применение палубной авиации. Еще в начале операции у берегов Сирии истребители Су-33 «Адмирала Кузнецова» уничтожили 30 боевиков.

За год до сдачи детского сада на 220 мест производился монтаж фундаментных блоков. Ход работ контролировался главой администрации ЗАТО, рабочие совещания проводились на стройплощадке.

В декабре прошлого года вся работа над строительством была остановлена. Мурманское УФАС изготовило решение, согласно которому ООО «Формула Уюта» попало в реестр недобросовестных поставщиков на ближайшие два года. По состоянию на 20 января 2017 года были выполнены и оплачены работы на сумму более 32 миллионов рублей, при цене контракта в 200 миллионов.

В феврале истребители «Адмирала Кузнецов» вернулись на аэродром в Североморск-3 после выполнения боевых задач у сирийских берегов.

По неподтверждённым данным, в настоящий момент в очереди на получение места в дошкольном учреждении – более тысячи малышей.

В марте был проведен очередной конкурс. Победителем стало ООО «Мурманстрой», а цена контракта составила 210 миллионов рублей.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта