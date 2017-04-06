Детям «Адмирала Кузнецова» не хватает мест в детских садах

06 Апреля 2017 года, 15:10

ЗАТО СЕВЕРОМОРСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ – Военный гарнизон Североморск-3 до сих пор остро нуждается в местах для дошкольников. Решение для улучшения ситуации было принято еще в 2014 году. Тогда в районе амбулатории была установлена табличка «Здесь будет детский сад», символизирующая начало строительства нового здания.

«На все работы отведено 19 месяцев. Строительство должно полностью решить вопрос обеспечения малышей местами в дошкольных учреждениях», – сообщали в администрации Североморска.

Первым подрядчиком стала строительная компания «Импекс-строй». Контракт конкурса на выбор подрядчика, состоявшийся 1 декабря, был признан недействительным в арбитражном суде Мурманской области. В решении от 22 апреля сказано, что комиссией были неверно оценены заявки участников, чем нарушены права истца. Им выступало ЗАО «М-строй», претендовавшее на выполнение работ.

Второй контракт был заключен только в конце 2015 года, на этот раз за дело взялась компания «Формула Уюта», а предполагаемая сдача объекта была назначена на апрель 2017 года.

Напомним, в ноябре 2016 года состоялось первое в истории России боевое применение палубной авиации. Еще в начале операции у берегов Сирии истребители Су-33 «Адмирала Кузнецова» уничтожили 30 боевиков.

За год до сдачи детского сада на 220 мест производился монтаж фундаментных блоков. Ход работ контролировался главой администрации ЗАТО, рабочие совещания проводились на стройплощадке.

В декабре прошлого года вся работа над строительством была остановлена. Мурманское УФАС изготовило решение, согласно которому ООО «Формула Уюта» попало в реестр недобросовестных поставщиков на ближайшие два года. По состоянию на 20 января 2017 года были выполнены и оплачены работы на сумму более 32 миллионов рублей, при цене контракта в 200 миллионов.

В феврале истребители «Адмирала Кузнецов» вернулись на аэродром в Североморск-3 после выполнения боевых задач у сирийских берегов.

По неподтверждённым данным, в настоящий момент в очереди на получение места в дошкольном учреждении – более тысячи малышей.

В марте был проведен очередной конкурс. Победителем стало ООО «Мурманстрой», а цена контракта составила 210 миллионов рублей.