Общественники проверили организацию школьного питания в Мурманске

06 Апреля 2017 года, 15:25

МУРМАНСК/ 6 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня мурманскую школу №5 посетили представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Цель визита - проверить качество питания школьников.

«Во всех регионах страны проходит акция «Народная оценка качества», в рамках которой инспектируются учреждения социальной сферы, в том числе и школы», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

Руководство города успешно решает задачи по обеспечению школьников полноценным здоровым питанием. В общеобразовательных учреждениях обновляют пищеблоки и столовые, закупают новое оборудование. Продукты, из которых готовят для юных северян, поступают из Центра школьного питания. Разнообразное меню разработано с учетом возрастных особенностей и потребностей организма детей. Рацион строго сбалансирован: в него в обязательном порядке входят сезонные овощи и фрукты, каши, горячие супы, рыба и мясо.

АГМ