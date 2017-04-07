В Мурманске открылся Ресурсный центр творческого развития детей и подростков

07 Апреля 2017 года, 16:25

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в выставочном зале Мурманского областного музея состоялось открытие Ресурсного центра творческого развития детей и подростков. Это уже 11 подобный центр по России.

Главная задача ресурсных центров - создание новых форм и методик музейно-педагогической деятельности, реализация которых происходит через программу «Здравствуй, музей», через проект дистанционного обучения и различных конкурсов в секторе детского творчества. Каждый ресурсный центр работает по своей специфике, ориентируясь на своего посетителя, возможности и заинтересованность специалистов.

Заведующий отделом «Российского центра музейной педагогики и детского творчества Борис Столяров, отметил, что данный проект уникальный в мировой практике, и благодаря сотрудничеству Русского музея и Мурманского областного художественного музея, в столицу Заполярья приезжали выставки из Лувра. Он также подчеркнул, что сейчас музейный педагог – специалист очень высокого уровня, владеющий не только педагогическими, психологическими навыками и профессиональными дисциплинами, но и знаниями в сфере менеджмента, чтобы привлечь внимание посетителя.

«Доступная среда не ограничивается наличием пандусов и лифтов. Доступная среда – это возможность получать необходимую визуальную информацию, наличие электронных книг в библиотеках, возможность дистанционного образования как для учеников, так и для специалистов», - сказала Анна Векслер, доцент кафедры художественного образования и декоративного искусства факультета изобразительного искусства РГПУ им. А. И. Герцена.

Впервые в Мурманской области было создано интерактивное пространство – тактильная выставка «Скульптура XX-XXI века», в рамках проекта «Язык искусства по Брайлю».

Гости также познакомились с выставками «Реставрация - искусство и профессия» и «Ученики Академии художеств» - проектами выпускников Школы юного музейщика, авторской образовательной программы для старшеклассников, разработанной коллективом областного художественного музея.