Более 50 экспертов прошли обучение по проведению демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills

07 Апреля 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 7 апреля/ БИ-ПОРТ - В целях реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста (далее – Региональный стандарт) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)» и Мурманской области, в регионе определены опорные профессиональные организации. Выпускникам этих заведений, кроме привычной процедуры Государственной итоговой аттестации предстоит пройти процедуру демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

6 и 7 апреля 2017 года на базе Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Мурманской области прошли обучение 51 эксперт по организации и проведению демонстрационного экзамена. В число экспертов вошли ведущие преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций и специалисты предприятий Мурманской области. По окончании обучения эксперты пройдут тестирование.