Слияние МГТУ и МАГУ может произойти в 2017 году

10 Апреля 2017 года, 13:05

МУРМАНСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет войдёт в состав объединённого опорного регионального университета на базе Мурманского арктического государственного университета. Информация о готовящемся слиянии двух вузов периодически всплывает с первых дней работы МАГУ. Тогда в региональном министерстве образования говорили о необходимости согласования вопроса с Росрыболовством, которому подчиняется МГТУ. Однако время шло, а вуз и ныне там. За это время «мореходка» успела лишиться государственной аккредитации по нескольким специальностям, затем под нож попали ряд направлений аспирантуры.

И вот в переговорном процессе, кажется, появились подвижки. На днях в Москве в рамках рабочей группы обсуждали сохранение профильных направлений обучения после слияния вузов. В частности, как сообщили в министерстве образования Мурманской области, «будет расширен спектр реализуемых образовательных программ, сохранены направления подготовки и специальности для рыбопромысловой отрасли».

«Создание объединённого опорного регионального университета на базе МАГУ позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на модернизацию его материально-технической базы, и, значит, даст возможность выпускникам школ получать качественное высшее образование, не выезжая за пределы региона», - сообщается на официальном сайте ведомства.

Ожидается, что процесс создания опорного вуза будет завершён в 2017 года.