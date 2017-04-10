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Главная » Образование » Слияние МГТУ и МАГУ может произойти в 2017 году
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 13:05

Слияние МГТУ и МАГУ может произойти в 2017 году


МУРМАНСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет войдёт в состав объединённого опорного регионального университета на базе Мурманского арктического государственного университета. Информация о готовящемся слиянии двух вузов периодически всплывает с первых дней работы МАГУ. Тогда в региональном министерстве образования говорили о необходимости согласования вопроса с Росрыболовством, которому подчиняется МГТУ. Однако время шло, а вуз и ныне там. За это время «мореходка» успела лишиться государственной аккредитации по нескольким специальностям, затем под нож попали ряд направлений аспирантуры.

И вот в переговорном процессе, кажется, появились подвижки. На днях в Москве в рамках рабочей группы обсуждали сохранение профильных направлений обучения после слияния вузов. В частности, как сообщили в министерстве образования Мурманской области, «будет расширен спектр реализуемых образовательных программ, сохранены направления подготовки и специальности для рыбопромысловой отрасли».

«Создание объединённого опорного регионального университета на базе МАГУ позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на модернизацию его материально-технической базы, и, значит, даст возможность выпускникам школ получать качественное высшее образование, не выезжая за пределы региона», - сообщается на официальном сайте ведомства.

Ожидается, что процесс создания опорного вуза будет завершён в 2017 года.

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