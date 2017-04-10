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Главная » Образование » Передача барка «Седов» КГТУ обусловлена оптимизацией расходов
 
 
 
 
10 Апреля 2017 года, 16:40

Передача барка «Седов» КГТУ обусловлена оптимизацией расходов


МУРМАНСК/ 10 апреля/ БИ-ПОРТ - Решение о передаче парусника «Седов» в оперативное управление Калининградского государственного технического университета принято в рамках задачи оптимизации государственных расходов федерального бюджета на содержание учебных парусных судов и прохождение на них плавательной практики, а также проведения послерейсовых и капитальных ремонтов. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Мурманского государственного технического университета, к которому «Седов» был приписан ранее.

«Данное решение позволит существенно оптимизировать расходы федерального бюджета, связанные с эксплуатацией и ремонтом учебно-парусных судов Росрыболовства, а также проводить единую политику в части комплектования экипажей парусников и организации плавательной практики курсантов морских специальностей всех шести вузов Росрыболовства», - говорится в сообщении.

В учебном заведении также отметили, что мероприятия, запланированные в рамках морской практики курсантов МГТУ в 2017 году, будут выполнены в полном объеме.


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