Бесплатное питание в школах Мурманской области обрастает справками

11 Апреля 2017 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – Семьям, чьи дети имеют право на получение бесплатного питания в школах и учреждениях профессионального образования, придётся в два раза чаще предоставлять документы, подтверждающие такое право. Это минимум. Соответствующее постановление подписала губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

«В пункте 2.3 слова «один раз в течение учебного года» заменить словами «не менее двух раз в учебный год и не реже одного раза в полугодие», - говорится в тексте постановления.

Изменения коснулись и малоимущих семей. Теперь им не надо подавать справку о составе и доходах семьи, а достаточно предъявить документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи.