Участники международного форума «Арктика. Сделано в России» пройдут стажировку в МАГЭ

11 Апреля 2017 года, 13:00

АРХАНГЕЛЬСК/ 11 апреля/ БИ-ПОРТ – В Архангельске с 27 марта по 2 апреля прошёл III Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» , который собрал молодых учёных и специалистов, чья сфера интересов связана с изучением арктических регионов России.

Участниками форума стали 150 молодых представителей российской науки, 10 из которых также являются представителями коренных малочисленных народов севера, а также 25 иностранцев из стран Арктического совета, Италии, Китая, Германии и ряда других государств.

Ключевыми темами второго образовательного дня молодёжного форума стали развитие телекоммуникационных технологий и опорных зон в арктическом регионе страны. Гостем площадки в этот день стал генеральный директор МАГЭ Геннадий Казанин, который рассказал участникам форума о будущем Северного морского пути, портов в арктической зоне и специфике применения арктического оборудования.

«Решение вопроса с созданием и установкой современного оборудования для судоходства в Арктике мы видим в развитии собственного производства, что мы и делаем сейчас по всей России», — отметил глава МАГЭ.

По традиции Геннадий Казанин провёл личные собеседования с участниками форума. По результатам очного отбора семь молодых специалистов получили сертификат на право пройти стажировку в «Морской арктической геологоразведочной экспедиции».

МАГЭ выступает партнером мероприятия уже второй год подряд. Так, в прошлом году шанс познакомиться с работой компании выпал 12 юным участникам форума из разных городов России. Двое из них остались работать в МАГЭ на постоянной основе.