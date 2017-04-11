Мурманские курсанты отправились в Калининград

11 Апреля 2017 года, 15:45

МУРМАНСК/ 11 апреля /БИ-ПОРТ - Сегодня 49 курсантов Мурманского государственного технического университета отправились в Калининград. Оттуда начнется их двухмесячное плавание на барке «Седов». От Архангельского морского рыбопромышленного техникума отправлено 46 студентов. Они будут проходить практику совместно с мурманскими курсантами.

Плавание начнется 20 апреля и продлится до 6 июня. За это время курсанты пройдут более 2000 морских миль и совершат стоянки в таких портах Германии, как Гамбург, Эмден и Бремерхафен.

Напомним, что Барк «Седов» был передан в оперативное управление Калининградского государственного технического университета с целью оптимизации расходов федерального бюджета.