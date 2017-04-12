Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
Сергей Стиллавин становится трейдером Сергей Стиллавин становится трейдером
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Упал, очнулся, гипс: в Мурманске на льду поскользнулись 385 человек
 
 
 
 

Курсы валют 12.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,7384
-0,4362
1 USD
Доллар США
56,9552
-0,4344
1 EUR
Евро
60,3042
-0,4427
10 NOK
Норвежских крон
66,1946
-0,0751
10 SEK
Шведских крон
62,7730
-0,4307
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
6.5 м/с
давление 755.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Муниципалитеты Финляндии: широкая автономия и высокая ответственность
12 Апреля 2017, 15:40
Муниципалитеты Финляндии: широкая автономия и высокая ответственность
Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования
12 Апреля 2017, 15:11
Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования
В Мурманске стартовала акция «Сохраним историю вместе»
12 Апреля 2017, 13:55
В Мурманске стартовала акция «Сохраним историю вместе»
29 муниципалитетов Мурманской области стали участникам по формированию комфортной городской среды
12 Апреля 2017, 10:24
29 муниципалитетов Мурманской области стали участникам по формированию комфортной городской среды
 
 
 
 

Самое читаемое

Задержана супружеская пара, подозреваемая в избиении таксистки
11 Апреля 2017, 19:40
У банкомата в центре Мурманска обнаружен подозрительный предмет. Обновлено
11 Апреля 2017, 16:16
Организатора антикоррупционной акции в Мурманске могут привлечь к ответственности
11 Апреля 2017, 16:55
Дачный дом сгорел в Кольском районе
12 Апреля 2017, 08:30
Три автомобиля пострадали от огня в Мурманске
12 Апреля 2017, 09:05
Детский омбудсмен по Мурманской области выступил за доступ в соцсети по паспорту
11 Апреля 2017, 19:25
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования
 
 
 
 
12 Апреля 2017 года, 15:11

Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования


МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет передан в ведение министерства образования и науки РФ. Соответствующее распоряжение ещё 8 апреля подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Этим же документом Росрыболовству поручено передать в Миноборнауки все бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение деятельности учреждения до 2019 года. А образовательное ведомство в двухмесячный срок должно внеси изменения в уставные документы МГТУ.

Ожидается, что данное решение позволит провести процедуру по слиянию МГТУ с Мурманским арктическим государственным университетом, на базе которого планируется создание опорного вуза.

«Создание объединённого опорного регионального университета на базе МАГУ позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на модернизацию его материально-технической базы, и, значит, даст возможность выпускникам школ получать качественное высшее образование, не выезжая за пределы региона», - сообщили ранее в министерстве образования Мурманской области.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Муниципалитеты Финляндии: широкая автономия и высокая ответственность
2.
Росавтодор готов содержать североморскую дорогу
3.
Подозрительные предметы обнаружены в нескольких районах Мурманска. Обновлено
4.
В Мурманске стартовала акция «Сохраним историю вместе»
5.
Атаку на военные объекты отразили на Северном флоте
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта