Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования

12 Апреля 2017 года, 15:11

МУРМАНСК/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – Мурманский государственный технический университет передан в ведение министерства образования и науки РФ. Соответствующее распоряжение ещё 8 апреля подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Этим же документом Росрыболовству поручено передать в Миноборнауки все бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансовое обеспечение деятельности учреждения до 2019 года. А образовательное ведомство в двухмесячный срок должно внеси изменения в уставные документы МГТУ.

Ожидается, что данное решение позволит провести процедуру по слиянию МГТУ с Мурманским арктическим государственным университетом, на базе которого планируется создание опорного вуза.

«Создание объединённого опорного регионального университета на базе МАГУ позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на модернизацию его материально-технической базы, и, значит, даст возможность выпускникам школ получать качественное высшее образование, не выезжая за пределы региона», - сообщили ранее в министерстве образования Мурманской области.