Количество вузов в Мурманской области сократилось в три раза за восемь лет

12 Апреля 2017 года, 16:38

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 апреля/ БИ-ПОРТ – С 2009 по 2016 год количество высших учебных заведений всех форм собственности в Мурманской области сократилось в три раза: с 24 до 7. Об этом сегодня сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Екатерина Панькова. Она также отметила, что ещё ряд вузов находится в стадии закрытия.

«И никто не знает, где специалисты, которые выпустились из этих (закрывшихся – прим.ред.) вузов. Никто не знает. О каком качестве подготовки мы можем говорить, если эти, скажем так, филиалы вузов или просто негосударственные вузы располагались буквально в жилых домах, арендуя какие-то помещения», - сказала Панькова.

Он отметила, что качество подготовки специалистов обеспечивается материально-технической базой учебного заведения, которая должна соответствовать «всем новым веяниям».