Студенты Мурманского педагогического колледжа - победители отборочных соревнований на национальный чемпионат «Молодые профессионалы»

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
Сергей Стиллавин становится трейдером Сергей Стиллавин становится трейдером
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Итоги конкурса «Краса Заполярья - 2017»
 
 
 
 

Курсы валют 13.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,9502
0,2118
1 USD
Доллар США
56,7556
-0,1996
1 EUR
Евро
60,2631
-0,0411
10 NOK
Норвежских крон
66,2050
0,0104
10 SEK
Шведских крон
62,9394
0,1664
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
4.4 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

МГТУ станет Морской академией
12 Апреля 2017, 16:55
МГТУ станет Морской академией
Мурманская область готова к пожароопасному сезону
12 Апреля 2017, 15:55
Мурманская область готова к пожароопасному сезону
Муниципалитеты Финляндии: широкая автономия и высокая ответственность
12 Апреля 2017, 15:40
Муниципалитеты Финляндии: широкая автономия и высокая ответственность
Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования
12 Апреля 2017, 15:11
Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования
 
 
 
 

Самое читаемое

МГТУ станет Морской академией
12 Апреля 2017, 16:55
Дмитрий Медведев распорядился передать МГТУ в ведение министерства образования
12 Апреля 2017, 15:11
Военнослужащие ограбили войсковую часть в Печенге на 1,2 млн рублей
12 Апреля 2017, 11:20
Начальник ОГИБДД Кандалакши незаконно выписал постановление об административном деле
12 Апреля 2017, 14:30
Подозрительные предметы обнаружены в нескольких районах Мурманска. Обновлено
12 Апреля 2017, 14:20
Количество вузов в Мурманской области сократилось в три раза за восемь лет
12 Апреля 2017, 16:38
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Студенты Мурманского педагогического колледжа - победители отборочных соревнований на национальный чемпионат «Молодые профессионалы»
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 09:05

Студенты Мурманского педагогического колледжа - победители отборочных соревнований на национальный чемпионат «Молодые профессионалы»

1 2

МУРМАНСК/ 13 апреля - Стали известны имена конкурсантов, которые примут участие в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре.

Напомним, отборочные соревнования по 16 компетенциям блока «Сфера услуг» на право участия во Всероссийском чемпионате проходили в столице республики Саха (Якутия). Состязания стали крупнейшими по всем показателям: по количеству и географии участников, а также по заявленным специальностям. В них приняли участие более 1000 человек, среди которых 576 – непосредственно конкурсанты (победители региональных первенств) из 82 субъектов Российской Федерации.

Кольское Заполярье в педагогических компетенциях представляли студенты Мурманского педагогического колледжа Екатерина Полякова и Денис Мельников. На соревнованиях им предстояло показать уровень своего мастерства в решении профессиональных педагогических задач.

По итогам отборочных состязаний Екатерина и Денис стали лучшими в своих компетенциях!

Так, Денис Мельников занял первое место в компетенции «Преподавание в младших классах» по Северо-Западному федеральному округу, а Екатерина Полякова стала первой в компетенции «Дошкольное воспитание» по Северо-Западному федеральному округу.

В середине мая студенты колледжа в составе региональной сборной отправятся в Краснодар, где представят Мурманскую область в Национальном чемпионате WSR.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта