Студенты Мурманского педагогического колледжа - победители отборочных соревнований на национальный чемпионат «Молодые профессионалы»

13 Апреля 2017 года, 09:05

МУРМАНСК/ 13 апреля - Стали известны имена конкурсантов, которые примут участие в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Краснодаре.

Напомним, отборочные соревнования по 16 компетенциям блока «Сфера услуг» на право участия во Всероссийском чемпионате проходили в столице республики Саха (Якутия). Состязания стали крупнейшими по всем показателям: по количеству и географии участников, а также по заявленным специальностям. В них приняли участие более 1000 человек, среди которых 576 – непосредственно конкурсанты (победители региональных первенств) из 82 субъектов Российской Федерации.

Кольское Заполярье в педагогических компетенциях представляли студенты Мурманского педагогического колледжа Екатерина Полякова и Денис Мельников. На соревнованиях им предстояло показать уровень своего мастерства в решении профессиональных педагогических задач.

По итогам отборочных состязаний Екатерина и Денис стали лучшими в своих компетенциях!

Так, Денис Мельников занял первое место в компетенции «Преподавание в младших классах» по Северо-Западному федеральному округу, а Екатерина Полякова стала первой в компетенции «Дошкольное воспитание» по Северо-Западному федеральному округу.

В середине мая студенты колледжа в составе региональной сборной отправятся в Краснодар, где представят Мурманскую область в Национальном чемпионате WSR.