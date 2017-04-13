Развивающую книжку-игрушку издали в Мурманске

МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - В среду, 19 апреля состоится презентация развивающей книжки «Мурманск для детей», вышедшей в Мурманском издательстве Михаила Славина.
Премьера первой книжки-игрушки о Мурманске для самых маленьких пройдет в Областной детско-юношеской библиотеке. Вместе с родителями малыши «поиграют» с новой книгой: нарисуют и раскрасят картинки, распределят цветные наклейки на иллюстрированной карте города, узнают о его интересных и самых занимательных местах. Каждый ребенок получит первую книжку о Мурманске, созданную специально для самых юных северян. Гостям также покажут небольшой спектакль «Мама – вперед!» в исполнении актрисы Мурманского областного театра кукол Екатерины Ефремовой.