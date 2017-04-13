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Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Развивающую книжку-игрушку издали в Мурманске
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 12:20

Развивающую книжку-игрушку издали в Мурманске


МУРМАНСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ - В среду, 19 апреля состоится презентация развивающей книжки «Мурманск для детей», вышедшей в Мурманском издательстве Михаила Славина.

Премьера первой книжки-игрушки о Мурманске для самых маленьких пройдет в Областной детско-юношеской библиотеке. Вместе с родителями малыши «поиграют» с новой книгой: нарисуют и раскрасят картинки, распределят цветные наклейки на иллюстрированной карте города, узнают о его интересных и самых занимательных местах. Каждый ребенок получит первую книжку о Мурманске, созданную специально для самых юных северян. Гостям также покажут небольшой спектакль «Мама – вперед!» в исполнении актрисы Мурманского областного театра кукол Екатерины Ефремовой.

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