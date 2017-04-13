ПетрГУ уволит заведующего кафедрой геометрии и топологии

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

На Северном флоте прошли учения по обороне военных объектов от террористических и диверсионных атак
 
 
 
 

Курсы валют 13.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,9502
0,2118
1 USD
Доллар США
56,7556
-0,1996
1 EUR
Евро
60,2631
-0,0411
10 NOK
Норвежских крон
66,2050
0,0104
10 SEK
Шведских крон
62,9394
0,1664
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
4.8 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области начинается подготовка к новому отопительному сезону
13 Апреля 2017, 13:30
В Мурманской области начинается подготовка к новому отопительному сезону
Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
13 Апреля 2017, 12:09
Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
Мурманская область переходит на новую схему регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами
13 Апреля 2017, 11:50
Мурманская область переходит на новую схему регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами
В Кировске и Оленегорске введено в строй энергоэффективное оборудование
13 Апреля 2017, 10:36
В Кировске и Оленегорске введено в строй энергоэффективное оборудование
 
 
 
 

Самое читаемое

МГТУ станет Морской академией
12 Апреля 2017, 16:55
Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
13 Апреля 2017, 12:09
Количество вузов в Мурманской области сократилось в три раза за восемь лет
12 Апреля 2017, 16:38
Директора мурманской гостиницы приговорили к штрафу
13 Апреля 2017, 10:00
Ремонтные бригады Колэнерго оперативно восстановили электроснабжение потребителей в ряде населенных пунктов Мурманской области
12 Апреля 2017, 17:00
Жительница Апатитов оформляла поддельные полисы ОСАГО
12 Апреля 2017, 17:31
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » ПетрГУ уволит заведующего кафедрой геометрии и топологии
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 15:03

ПетрГУ уволит заведующего кафедрой геометрии и топологии


ПЕТРОЗАВОДСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Профессор Александр Иванов будет уволен из Петрозаводского государственного университета в начале мая. Об этом «Губернiя Daily» рассказали в самом высшем заведении. В настоящий момент карельский математик занимает должность заведующего кафедрой геометрии и топологии, которая по закону является выборной. По итогам выборов с избранным кандидатом заключается трудовой договор на срок до пяти лет.

«Иванов документы для участия в выборах не подавал, и других претендентов на замещение должности не оказалось, поэтому они признаны не состоявшимися. В феврале заведующий был предупрежден о том, что 3 мая 2017 года договор по должности будет прекращен», – сообщили в ПетрГУ.

Несмотря на вышесказанное коллеги преподавателя уверены, что увольнение вызвано его критикой системы Единого государственного экзамена.

Кадровая политика университета привлекает все больше внимания – в социальной сети опубликовано открытое письмо Владимиру Путину, в котором сообщалось о «репрессиях научных кадров».

Фото: 7x7-journal.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Досрочный ЕГЭ по русскому языку в Мурманской области прошел в основном без нарушений
2.
Самый массовый ЕГЭ досрочного периода пройдет 27 марта
3.
В Мурманской области 186 выпускников будут сдавать ЕГЭ досрочно
4.
Более 1700 выпускников Мурманской области написали репетиционный ЕГЭ по математике профильного уровня
5.
Технологию печати и сканирования бланков ЕГЭ в аудиториях проверили в Мурманской области
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта