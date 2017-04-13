ПетрГУ уволит заведующего кафедрой геометрии и топологии

13 Апреля 2017 года, 15:03

ПЕТРОЗАВОДСК/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – Профессор Александр Иванов будет уволен из Петрозаводского государственного университета в начале мая. Об этом «Губернiя Daily» рассказали в самом высшем заведении. В настоящий момент карельский математик занимает должность заведующего кафедрой геометрии и топологии, которая по закону является выборной. По итогам выборов с избранным кандидатом заключается трудовой договор на срок до пяти лет.

«Иванов документы для участия в выборах не подавал, и других претендентов на замещение должности не оказалось, поэтому они признаны не состоявшимися. В феврале заведующий был предупрежден о том, что 3 мая 2017 года договор по должности будет прекращен», – сообщили в ПетрГУ.

Несмотря на вышесказанное коллеги преподавателя уверены, что увольнение вызвано его критикой системы Единого государственного экзамена.

Кадровая политика университета привлекает все больше внимания – в социальной сети опубликовано открытое письмо Владимиру Путину, в котором сообщалось о «репрессиях научных кадров».

Фото: 7x7-journal.ru