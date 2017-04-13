Верховный суд согласился с решением восстановить в должности бывшего преподавателя ПетрГУ

13 Апреля 2017 года, 17:36

КАРЕЛИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – В Верховном суде республики Карелия завершилось рассмотрение апелляционной жалобы Петрозаводского государственного университета. Решением судьи приговор первой инстанции оставлен без изменения.

В феврале Петрозаводский суд постановил признать увольнение преподавателя Глеба Ярового незаконным и восстановить его в должности. Напомним, его отстранили за «прогулы», которые оказались поездками в командировку. Он улетал для участия в международных научных конференциях.

«Я остаюсь преподавателем ПетрГУ, университет выплачивает мне зарплату за вынужденные прогулы: три месяца – по тысяче рублей за рабочий день, и компенсацию морального вреда – пять тысяч, – написал Глеб Яровой в блоге после решения Верховного суда. – Доволен, что судья Петрозаводского суда Павел Малыгин принял принципиальное решение, несмотря на то, что в деле действительно появились документы из ФСБ, также на суде лично выступал проректор Коржов и заведующий кафедрой Килин с какими-то нелепыми претензиями».

Фото: ptzgovorit.ru