Верховный суд согласился с решением восстановить в должности бывшего преподавателя ПетрГУ

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже День открытых дверей в Мурманском педагогическом колледже
Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты Квартиры рядом с центром Петербурга: мифы и факты
В Псков на постоянное место жительства! В Псков на постоянное место жительства!
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Мурманчане присоединились к акции, посвященной Дню космонавтики
 
 
 
 

Курсы валют 13.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,9502
0,2118
1 USD
Доллар США
56,7556
-0,1996
1 EUR
Евро
60,2631
-0,0411
10 NOK
Норвежских крон
66,2050
0,0104
10 SEK
Шведских крон
62,9394
0,1664
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-4°
4.0 м/с
давление 757.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманской области начинается подготовка к новому отопительному сезону
13 Апреля 2017, 13:30
В Мурманской области начинается подготовка к новому отопительному сезону
Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
13 Апреля 2017, 12:09
Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
Мурманская область переходит на новую схему регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами
13 Апреля 2017, 11:50
Мурманская область переходит на новую схему регулирования в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами
В Кировске и Оленегорске введено в строй энергоэффективное оборудование
13 Апреля 2017, 10:36
В Кировске и Оленегорске введено в строй энергоэффективное оборудование
 
 
 
 

Самое читаемое

Среднемесячная заработная плата работников областных социальных учреждений составляет более 40 тысяч рублей
13 Апреля 2017, 12:09
Директора мурманской гостиницы приговорили к штрафу
13 Апреля 2017, 10:00
«Нордавиа»-Red Wings: соглашение о совместной эксплуатации авиалиний дает пассажирам больше возможностей
12 Апреля 2017, 18:45
Полицейскими в Мурманске задержана подозреваемая в подделке документов
12 Апреля 2017, 18:30
12 человек тушили гараж в Мурманске
13 Апреля 2017, 08:10
За час до Териберки: сопровождающая колонна вернулась в Мурманск
13 Апреля 2017, 12:54
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Верховный суд согласился с решением восстановить в должности бывшего преподавателя ПетрГУ
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 17:36

Верховный суд согласился с решением восстановить в должности бывшего преподавателя ПетрГУ


КАРЕЛИЯ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – В Верховном суде республики Карелия завершилось рассмотрение апелляционной жалобы Петрозаводского государственного университета. Решением судьи приговор первой инстанции оставлен без изменения.

В феврале Петрозаводский суд постановил признать увольнение преподавателя Глеба Ярового незаконным и восстановить его в должности. Напомним, его отстранили за «прогулы», которые оказались поездками в командировку. Он улетал для участия в международных научных конференциях.

«Я остаюсь преподавателем ПетрГУ, университет выплачивает мне зарплату за вынужденные прогулы: три месяца – по тысяче рублей за рабочий день, и компенсацию морального вреда – пять тысяч, – написал Глеб Яровой в блоге после решения Верховного суда. – Доволен, что судья Петрозаводского суда Павел Малыгин принял принципиальное решение, несмотря на то, что в деле действительно появились документы из ФСБ, также на суде лично выступал проректор Коржов и заведующий кафедрой Килин с какими-то нелепыми претензиями».

Фото: ptzgovorit.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Суд дал второй шанс малолетнему угонщику из Оленегорска
2.
Верховный суд оставил без изменения приговор жителя Полярного, осужденного за жестокое убийство
3.
Верховный суд признал приватизацию «Мурманской горэлектросети» недействительной
4.
Верховный Суд подтвердил оправдательный приговор мурманскому егерю
5.
Бывший преподаватель ПетрГУ собирается вернуть работу через суд
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта