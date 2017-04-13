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Главная » Образование » Международный детский творческий проект «В объятиях природы» стартовал в Полярных Зорях
 
 
 
 
13 Апреля 2017 года, 16:19

Международный детский творческий проект «В объятиях природы» стартовал в Полярных Зорях


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 13 апреля/ БИ-ПОРТ – В Полярных Зорях 12 апреля в информационном центре Кольской АЭС стартовал международный детский творческий проект «В объятиях природы».

Это фотоконкурс, ориентированный на подрастающее поколение. В режиме видеоконференции, объединившей площадки всех российских атомных электростанций, юные фотографы, проживающие на территориях присутствия АЭС, смогли пообщаться друг с другом и с координатором проекта – известным венгерским фотохудожником-натуралистом Винце Балинтом.

Как отметила руководитель управления коммуникаций с органами власти и общественностью концерна «Росэнергоатом» Светлана Чурилова, конкурс стартует из Полярных Зорь не случайно.

«Это выбор самого Винце Балинта, который очень любит Мурманскую область, ее уникальную природу. Кроме того, директор Кольской АЭС Василий Омельчук в начале 1980-х руководил группой российских специалистов, занятых на строительстве венгерской АЭС Пакш»», - рассказала Чурилова.

Важность проведения такого международного конкурса подчеркнул заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

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«Я хорошо помню, как в прошлом году в областном краеведческом музее мы открывали выставку Винце Балинта «Импрессия: от Дуная до Чукотки», - сказал Никора. – Выставка вызвала большой интерес у мурманчан. Новый проект реализуется при поддержке фонда «АТР АЭС», членом попечительского совета которого я являюсь. Уверен, он вызовет не меньший интерес».

В свою очередь директор Кольской атомной электростанции Василий Омельчук напомнил собравшимся, что 2017 год указом президента России объявлен Годом экологии.

«Все мы понимаем, что бережное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной окружающей среды являются главными приоритетами экологической политики Концерна «Росэнергоатом». Уровень безопасности наших объектов в полной мере обеспечивает сохранение целостности многообразия существующих природных систем. Отрадно, что участниками нашего нового российско-венгерского проекта – фотоконкурса «В объятиях природы» стали дети», - сказал Омельчук.

Региональный отборочный этап конкурса пройдет с 24 апреля по 31 мая. Победители международного конкурса будут определены 17 июля. Авторы лучших работ получат путевки в международный экологический лагерь, где ребята будут уже более детально осваивать технику фотосъемки живой природы.

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