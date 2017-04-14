Курсанты МГТУ вышли на ректора с вопросами

14 Апреля 2017 года, 14:33

МУРМАНСК/ 14 апреля/ БИ-ПОРТ - Курсанты Мурманского государственного технического университета обратились с письмом к ректору Сергею Агаркову. Письмо было озвучено и лично вручено ему на заседании ректората 13 апреля 2017 года.

Мурманский государственный технический университет приказом Дмитрия Медведева был передан в ведение министерства образования и науки РФ. Ранее МГТУ являлся ведомственным вузом Росрыболовства. Данное решение позволило начать процедуру по слиянию МГТУ с Мурманским арктическим государственным университетом, на базе которого планируется создание опорного вуза. После вхождения МГТУ в состав объединённого опорного вуза при МАГУ, по словам ректора Андрея Сергеева, университет вероятнее всего станет Морской академией. При этом процедура присоединения одного учебного заведения к другому позволит избежать необходимости заново получать аккредитации и лицензии для МГТУ. Они будут действовать до 2019 года.

Сообщения региональных и федеральных СМИ о дальнейшей судьбе вуза вызвали обеспокоенность в курсантской и студенческой среде. В обращение курсантов содержались конкретные вопросы о будущем университета, морской и военной подготовки в МГТУ. Курсантов старших курсов беспокоит вопрос о том, не придется ли им переводиться в другие морские вузы и сдавать там экзамены, чтобы получить дипломы государственного образца по своей специальности, а также рабочие дипломы, без которых их в море не выпустят. От ректора вуза ждут ответ по вопросу открытия военной кафедры в случае присоединения к МАГУ. Курсантов очень волнует прохождение плавательной практики, которую до настоящего времени они проходили на УПС «Седов», учитывая тот факт, что барк передается в Калининградский государственный технический университет. Сергей Агарков пообещал в короткие сроки дать исчерпывающие ответы на злободневные вопросы.