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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Подведены итоги регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 14:36

Подведены итоги регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - На региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в 2017 году поступило 22 работы. Их представили 49 участников из шести муниципальных образований Мурманской области.

Первое место занял коллектив авторов мурманской гимназии №1: Татьяна Полковникова, учитель начальных классов; Елена Рыжова, учитель начальных классов; Лариса Свиридова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Анна Салюк, педагог-психолог; Марина Чистякова, директор. Второе место разделили коллективы авторов мурманской школы №53 и кандалакшского Информационно-методического центра. Третье место поделили между собой заместитель директора по воспитательной работе апатитской школы №4 Марина Никонорова, коллектив авторов мончегорского детского сада №2 и Елена Плешкова, учитель начальных классов североморской школы №7.

Лучшими в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» признан коллектив авторов апатитского дошкольного образовательного учреждения №48. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи у коллектива авторов кандалакшской школы №2. Победителем в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России» стала Юлия Рассохина, учитель русского языка и литературы кольской школы №2.

Работы победителей и лауреатов будут направлены на межрегиональный этап в Вологду.

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