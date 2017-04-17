Подведены итоги регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»

17 Апреля 2017 года, 14:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - На региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью «За нравственный подвиг учителя» в 2017 году поступило 22 работы. Их представили 49 участников из шести муниципальных образований Мурманской области.

Первое место занял коллектив авторов мурманской гимназии №1: Татьяна Полковникова, учитель начальных классов; Елена Рыжова, учитель начальных классов; Лариса Свиридова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; Анна Салюк, педагог-психолог; Марина Чистякова, директор. Второе место разделили коллективы авторов мурманской школы №53 и кандалакшского Информационно-методического центра. Третье место поделили между собой заместитель директора по воспитательной работе апатитской школы №4 Марина Никонорова, коллектив авторов мончегорского детского сада №2 и Елена Плешкова, учитель начальных классов североморской школы №7.

Лучшими в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» признан коллектив авторов апатитского дошкольного образовательного учреждения №48. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи у коллектива авторов кандалакшской школы №2. Победителем в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России» стала Юлия Рассохина, учитель русского языка и литературы кольской школы №2.

Работы победителей и лауреатов будут направлены на межрегиональный этап в Вологду.