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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
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Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 16:00

Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота


МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - Ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков выступил за создание на базе вуза Мурманской академии рыбопромыслового флота. Эту идею широко поддержало рыбацкое профессиональное сообщество в Мурманске. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе МГТУ.

Напомним, что приказом Дмитрия Медведева Мурманский государственный технический университет был выведен из-под ведомства Росрыболовства и передан министерству образования и науки РФ. Благодаря этому ведомство сможет провести процедуру по слиянию МГТУ с Мурманским арктическим государственным университетом, на базе которого планируется создание опорного вуза. Ректор МАГУ Андрей Сергеев заявил МГТУ вероятнее всего станет «Морской академией». Сообщения региональных и федеральных СМИ о дальнейшей судьбе вуза вызвали обеспокоенность у курсантов МГТУ. Они обратились к ректору МГТУ Сергею Агаркову с письмом, в котором содержались вопросы о будущем университета, морской и военной подготовке в вузе.

После обращения курсантов к Сергею Агаркову, он выступил с предложением к руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову рассмотреть вариант создания в Мурманске подведомственной Росрыболовству «Мурманской академии рыбопромыслового флота» (МГРАФ). Он так же предложил закрепить за учебным заведением в оперативное управление в качестве судовладельца барка «Седов», который сейчас передан Калининградскому государственному техническому университету.

Выделение из состава МГТУ морской академии, ММРК им. И.И. Месяцева и АМРТ (Архангельск), и создание МГРАФ будет способствовать выполнению распоряжения Правительства Российской Федерации о создании военной кафедры, на которой планируется осуществлять подготовку по военно-учетным специальностям, родственным гражданским морским специальностям.

На заседании Северного координационного совета ассоциаций, объединений и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна было принято единогласное решение считать целесообразным сохранение подготовки кадров по морским специальностям для рыбной промышленности в системе МГТУ, выделив это направление в самостоятельную Академию. Соответствующее обращение будет направлено от имени ветеранов рыбной отрасли Мурманской области в адрес Председателя Правительства РФ, руководителя Росрыболовства и губернатора Мурманской области.

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