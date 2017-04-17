Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота

17 Апреля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - Ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков выступил за создание на базе вуза Мурманской академии рыбопромыслового флота. Эту идею широко поддержало рыбацкое профессиональное сообщество в Мурманске. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе МГТУ.

Напомним, что приказом Дмитрия Медведева Мурманский государственный технический университет был выведен из-под ведомства Росрыболовства и передан министерству образования и науки РФ. Благодаря этому ведомство сможет провести процедуру по слиянию МГТУ с Мурманским арктическим государственным университетом, на базе которого планируется создание опорного вуза. Ректор МАГУ Андрей Сергеев заявил МГТУ вероятнее всего станет «Морской академией». Сообщения региональных и федеральных СМИ о дальнейшей судьбе вуза вызвали обеспокоенность у курсантов МГТУ. Они обратились к ректору МГТУ Сергею Агаркову с письмом, в котором содержались вопросы о будущем университета, морской и военной подготовке в вузе.

После обращения курсантов к Сергею Агаркову, он выступил с предложением к руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову рассмотреть вариант создания в Мурманске подведомственной Росрыболовству «Мурманской академии рыбопромыслового флота» (МГРАФ). Он так же предложил закрепить за учебным заведением в оперативное управление в качестве судовладельца барка «Седов», который сейчас передан Калининградскому государственному техническому университету.

Выделение из состава МГТУ морской академии, ММРК им. И.И. Месяцева и АМРТ (Архангельск), и создание МГРАФ будет способствовать выполнению распоряжения Правительства Российской Федерации о создании военной кафедры, на которой планируется осуществлять подготовку по военно-учетным специальностям, родственным гражданским морским специальностям.

На заседании Северного координационного совета ассоциаций, объединений и предприятий рыбной промышленности Северного бассейна было принято единогласное решение считать целесообразным сохранение подготовки кадров по морским специальностям для рыбной промышленности в системе МГТУ, выделив это направление в самостоятельную Академию. Соответствующее обращение будет направлено от имени ветеранов рыбной отрасли Мурманской области в адрес Председателя Правительства РФ, руководителя Росрыболовства и губернатора Мурманской области.