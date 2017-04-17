В МАГУ пройдет региональный студенческий форум «Молодёжь Арктики»

МУРМАНСК/ 17 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманском арктическом государственном университете 27 апреля в 10.00 по адресу: ул. Капитана Егорова, 15, актовый зал, начнет свою работу региональный студенческий форум «Молодёжь Арктики». Целью проведения данного мероприятия станет обмен опытом деятельности студенческих объединений Северо-Западного региона и Арктической зоны РФ, направленный на поиски и создание новых условий для профессиональной, творческой и социальной самореализации студенчества, обсуждение актуальных вопросов профилактики экстремизма, терроризма и распространения наркотических веществ.