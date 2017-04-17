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Надежда Вуколова:

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Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

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Главная » Образование » В Мурманском педагогическом колледже открылся молодёжный фестиваль национальных культур
 
 
 
 
17 Апреля 2017 года, 19:00

В Мурманском педагогическом колледже открылся молодёжный фестиваль национальных культур


МУРМАНСК/ 17 апреля - Сегодня Мурманский педагогический колледж открыл двери участникам и гостям городского многонационального молодёжного фестиваля «Вместе». Напомним, впервые фестиваль национальных культур прошёл на базе колледжа весной 2015 года. Он настолько понравился преподавателям и студентам, что его проведение решили сделать традиционным. Вот уже третий год подряд в рамках фестиваля в колледже пройдут встречи с представителями различных народов, проживающих в Мурманске. Зрителей ждут рассказы о национальных обычаях и традициях, мастер-классы и, конечно же, творческие выступления.

Открыла фестиваль директор Надежда Вуколова. Она отметила, что в этом году формат мероприятия изменился – праздник проходит уже на городском уровне, ведь в нём принимают участие студенты и преподаватели других организаций среднего и высшего профессионального образования. «От всей души желаю участникам конкурса вдохновения, отличного настроения, заслуженных аплодисментов, а зрителям – незабываемых эмоций!», - подчеркнула она.

С рассказом о традиционном костюме и обычаях народа саами выступила саамский общественный деятель Нина Афанасьева. Свои лирические песни на саамском и русском языках исполнил председатель Общественной организации саамов Мурманской области Иван Матрехин. Различные музыкальные композиции и народные песни представили зрителям ансамбль русских народных инструментов «Россия» и фольклорный коллектив «Беломорье».

Кроме того, в этот день для участников фестиваля прошли мастер-классы «Мой платок – моя корона», «Русский сувенир» и «Открытка в русском стиле».

Завтра, 18 апреля, праздник продолжится, а гости фестиваля познакомятся с особенностями культуры украинского и молдавского народов.

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