18 Апреля 2017 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «100 баллов для победы», о которой объявил 4 апреля 2017 года руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Всероссийская акция проводится в третий раз и посвящена Году экологии в России.

В Мурманской области акция стартует 18 апреля в Геологическом институте Кольского научного центра РАН. Школьники посетят мастер-классы учителей, подготовивших выпускников-стобалльников, примут участие в презентации экологических проектов, а также посетят Ботанический сад. Своими секретами с участникам акции поделится 100-балльник по географии 2014 года Козлов Владислав.

«Главная задача проекта – дать стимул школьникам достичь своих личных побед. Все начинается со школьной скамьи. Знания, вера в свои силы помогут самые смелые мечты претворить в реальность», – поддержала акцию Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области.