Мурманский арктический государственный университет определён опорным вузом

18 Апреля 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство образования и науки России определило победителей второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. 22 отобранных вуза разделены на две группы в зависимости от планируемого финансирования, пишет «Коммерсантъ».

Первые восемь университетов могут рассчитывать на софинансирование программы развития, как на федеральном, так и на региональном уровнях. В их числе оказался и Мурманский государственный арктический университет. Ещё 14 вузов получат аудиторскую и экспертную поддержку федерального центра, а дотации только из региональных бюджетов.

Участником конкурса мог стать государственный вуз, принявший решение об объединении с другим высшим учебным заведением региона. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче Мурманского государственного технического университета в ведение Минобрнауки, хотя ранее вуз принадлежал Росрыболовству. Сделано это было как раз для того, чтобы в процессе слияния на базе МАГУ был создан объединённый опорный вуз.

«Это позволит привлечь дополнительное федеральное финансирование на модернизацию его материально-технической базы, и, значит, даст возможность выпускникам школ получать качественное высшее образование, не выезжая за пределы региона», - сообщили в региональном министерстве образования.

В каком виде и статусе МГТУ станет частью одного укрупнённого вуза пока не понятно. Ректор арктического университета Сергей Андреев заявил журналистам, что вероятнее всего «мореходка» станет Морской академией. В то время как ректор МГТУ Сергей Агарков хочет создать в Мурманске подведомственную Росрыболовству академию рыбопромыслового флота.

«Выделение из состава МГТУ морской академии, ММРК им. И.И. Месяцева и АМРТ, и создание МГРАФ будет способствовать выполнению распоряжения Правительства Российской Федерации о создании военной кафедры, на которой планируется осуществлять подготовку по военно-учетным специальностям, родственным гражданским морским специальностям», - говорится в письме, которое Агарков направил в адрес главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Впрочем, последние события показывают, что «снизу» такие вещи не работают, и все решения принимаются за столами в Москве. После распоряжения Дмитрия Медведева прошло всего 10 дней до принятия Минобрнауки решения о создании опорного вуза на базе МАГУ. Теперь ведомству нужно разработать план слияния, ведь дело не только в смене вывесок и данных в документах. На кону судьба студентов и преподавательского состава.

Напомним, Первые 11 опорных университетов были выбраны Минобрнауки в январе 2016 года. По требованиям Минобрнауки опорный университет должен соответствовать ряду критериев: общая численность студентов должна составить не менее 10 тысяч, доходы вуза — не менее 2 млрд руб.

Отобранные вузы в ближайшие три месяца должны представить в Минобрнауки пятилетнюю программу развития. Для ее реализации каждый вуз-победитель получит дополнительную субсидию ежегодно в течение трех лет. В прошлом году ее размер достигал 200 млн руб.