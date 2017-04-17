В Мурманской области пройдет международный конкурс профессионального мастерства «Arctic Skills 2017»

18 Апреля 2017 года, 12:12

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - 19 – 20 апреля 2017 года в рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) состоится международный конкурс профессионального мастерства «ArcticSkilis 2017».

В конкурсе принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций из трех стран Баренцева Евро-Арктического региона - России, Норвегии, Финляндии.

Начиная с 2016 года, каждая из стран-участниц организует конкурс «ArcticSkilis» на своей территории. В 2016 году конкурс состоялся в Норвегии в г. Киркенесе, в 2017 году участников конкурса принимает Мурманская область.

Россию в конкурсе представляют студенты восьми профессиональных образовательных организаций Мурманской области: Мурманского индустриального колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Кандалакшского индустриального колледжа, Мурманского строительного колледжа, Кольского транспортного колледжа, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского медицинского колледжа, Северного национального колледжа.

Всего в конкурсе примут участие 38 студентов и 38 экспертов из трех стран, которые будут соревноваться по 12 компетенциям: «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Системное администрирование», «Сантехнические работы», «Малярные работы», «Плотницкие работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Медицинский и социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Саамское рукоделие», «Оленеводство».

Деловая программа конкурса предполагает встречу специалистов трех стран за круглым столом, где им представится возможность обменяться опытом решения актуальных вопросов совершенствования системы профессионального образования.

Открытие конкурса состоится 19 апреля в 10.00 в Мурманском областном центре дополнительного образования «Лапландия» по адресу: г. Мурманск, пр. Героев-Североморцев, д. 2.

Соревнования по компетенциям пройдут в течение двух дней на восьми площадках.

Итоги конкурса будут подведены 20 апреля.