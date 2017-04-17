Первая «Всероссийская лабораторная» пройдет в Апатитах в субботу

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске Московский балет «Спящая красавица» 27/28 апреля в Мурманске
МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей МАГУ приглашает 22 апреля на День открытых дверей
Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии Фитнес-клуб X-Fit посетил известный фитнес-тренер из Австралии
Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год Мурманский индустриальный колледж объявляет набор на 2017-2018 учебный год
Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска Готовится к реализации комплекс зданий в центре Мурманска
 
 

Видеоновости16+

Андрей Сысоев проверил, готовы ли городские службы к таянию снега
 
 
 
 

Курсы валют 18.04.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
70,4931
0,0518
1 USD
Доллар США
56,2505
-0,0440
1 EUR
Евро
59,8393
0,0602
10 NOK
Норвежских крон
65,5967
-0,0628
10 SEK
Шведских крон
62,3813
0,0466
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

Выбор редакции

Долги по зарплате в Мурманской области снизились почти на четверть
18 Апреля 2017, 12:40
Долги по зарплате в Мурманской области снизились почти на четверть
Зашевелились: в Кандалакшском районе готовят документы по переходу на электрообогрев
18 Апреля 2017, 10:05
Зашевелились: в Кандалакшском районе готовят документы по переходу на электрообогрев
Долги «Нордавиа» выросли до 1,2 млрд рублей
18 Апреля 2017, 09:26
Долги «Нордавиа» выросли до 1,2 млрд рублей
Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением
17 Апреля 2017, 16:16
Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением
 
 
 
 

Самое читаемое

Ректор МГТУ хочет превратить вуз в академию рыбопромыслового флота
17 Апреля 2017, 16:00
Мурманск способен полностью обеспечить Шпицберген водным и воздушным сообщением
17 Апреля 2017, 16:16
В два раза увеличилось количество преступлений коррупционной направленности в Мурманской области
17 Апреля 2017, 15:22
Теплоснабжающая организация в Зеленоборском управляется из Самары
17 Апреля 2017, 16:32
Автомобиль загорелся на североморской автодороге
18 Апреля 2017, 08:25
Мурманская область заняла 20 место в экологическом рейтинге субъектов России
17 Апреля 2017, 14:18
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Образование » Первая «Всероссийская лабораторная» пройдет в Апатитах в субботу
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 12:55

Первая «Всероссийская лабораторная» пройдет в Апатитах в субботу


АПАТИТЫ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 22 апреля пройдет первая «Всероссийская лабораторная» — добровольная образовательно-просветительская акция для всех желающих.

Тема этого года - НеДетские Вопросы. Все желающие смогут ответить на вопросы о том, как устроен мир с точки зрения биологии, физики, химии, географии и астрономии. Это тест и игра одновременно, для участия в которой нужна логика, здравый смысл и остаточные знания из школьной программы.

В субботу участников будут ждать семь блоков заданий, среди которых – орфографический сюрприз от Тотального диктанта. Ведущим «Лабораторной» в Апатитах будет Сергей Владимирович Мудрук, кандидат геолого-минералогических наук, учёный секретарь Геологического института КНЦ РАН, место проведения – библиотека им. Л. А. Гладиной, начало в 12:00.

Зарегистрироваться для участия в «Лабораторной» можно на сайте акции.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
По факту самоубийства подростка в Апатитах возбуждено уголовное дело
2.
В Апатитах подросток совершил суицид
3.
20 домов в Апатитах остались без электричества. Обновлено
4.
Жительница Апатитов оформляла поддельные полисы ОСАГО
5.
В Апатитах откроется выставка-ярмарка «Имандра-2017»
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта