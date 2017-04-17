Первая «Всероссийская лабораторная» пройдет в Апатитах в субботу

18 Апреля 2017 года, 12:55

АПАТИТЫ/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах 22 апреля пройдет первая «Всероссийская лабораторная» — добровольная образовательно-просветительская акция для всех желающих.

Тема этого года - НеДетские Вопросы. Все желающие смогут ответить на вопросы о том, как устроен мир с точки зрения биологии, физики, химии, географии и астрономии. Это тест и игра одновременно, для участия в которой нужна логика, здравый смысл и остаточные знания из школьной программы.

В субботу участников будут ждать семь блоков заданий, среди которых – орфографический сюрприз от Тотального диктанта. Ведущим «Лабораторной» в Апатитах будет Сергей Владимирович Мудрук, кандидат геолого-минералогических наук, учёный секретарь Геологического института КНЦ РАН, место проведения – библиотека им. Л. А. Гладиной, начало в 12:00.

Зарегистрироваться для участия в «Лабораторной» можно на сайте акции.