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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске дан старт проекту «Равные возможности - детям»
 
 
 
 
18 Апреля 2017 года, 17:30

В Мурманске дан старт проекту «Равные возможности - детям»


МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске стартовал федеральный проект «Равные возможности - детям». Его задача – сделать дополнительное образование доступным для каждой семьи. Презентация проекта прошла в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта.

Мурманск является одним из лидеров Северо-Западного федерального округа по доступности и качеству дополнительного образования. Более 30 тысяч юных северян бесплатно занимаются в кружках, секциях, созданных в школах города, в домах детского творчества и спортивных школах Мурманска. Обширная сеть городских учреждений дополнительного образования позволяет каждому в полной мере раскрыть свои таланты и развить способности. Так, например, в школе № 5 у ребят есть возможность заниматься спортом , танцами, изобразительным искусством и вокалом.

АГМ

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