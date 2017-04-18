В Мурманске дан старт проекту «Равные возможности - детям»

МУРМАНСК/ 18 апреля/ БИ-ПОРТ - В Мурманске стартовал федеральный проект «Равные возможности - детям». Его задача – сделать дополнительное образование доступным для каждой семьи. Презентация проекта прошла в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта.
Мурманск является одним из лидеров Северо-Западного федерального округа по доступности и качеству дополнительного образования. Более 30 тысяч юных северян бесплатно занимаются в кружках, секциях, созданных в школах города, в домах детского творчества и спортивных школах Мурманска. Обширная сеть городских учреждений дополнительного образования позволяет каждому в полной мере раскрыть свои таланты и развить способности. Так, например, в школе № 5 у ребят есть возможность заниматься спортом , танцами, изобразительным искусством и вокалом.
АГМ