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Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Кадеты из Мурманска одержали победу на Всероссийском сборе воспитанников кадетских школ
 
 
 
 
19 Апреля 2017 года, 17:00

Кадеты из Мурманска одержали победу на Всероссийском сборе воспитанников кадетских школ


МОСКВА/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - В Москве прошел XIV Всероссийский сбор воспитанников кадетских корпусов школ. В столицу съехались около 1 000 кадет из 50 городов страны. Кадетская школа города Мурманска заняла первое общекомандное место.

В программе мероприятия были интеллектуальные и спортивные состязания, смотр строя и песни. Воспитанники Кадетской школы Мурманска участвуют в подобных сборах не первый раз и всегда привозят домой награды. Городские власти уделяют особое внимание военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Юные мурманчане принимают активное участие в патриотических акциях, таких как «Вахта памяти», «Письмо Победы», «Бессмертный полк».

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