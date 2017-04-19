Кадеты из Мурманска одержали победу на Всероссийском сборе воспитанников кадетских школ

МОСКВА/ 19 апреля/ БИ-ПОРТ - В Москве прошел XIV Всероссийский сбор воспитанников кадетских корпусов школ. В столицу съехались около 1 000 кадет из 50 городов страны. Кадетская школа города Мурманска заняла первое общекомандное место.
В программе мероприятия были интеллектуальные и спортивные состязания, смотр строя и песни. Воспитанники Кадетской школы Мурманска участвуют в подобных сборах не первый раз и всегда привозят домой награды. Городские власти уделяют особое внимание военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Юные мурманчане принимают активное участие в патриотических акциях, таких как «Вахта памяти», «Письмо Победы», «Бессмертный полк».