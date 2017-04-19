В Кировске пройдет «Хибинская весна»

20 Апреля 2017 года, 10:11

КИРОВСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - На следующих выходных, 29 и 30 апреля, на лыжном стадионе Кировска пройдут открытые региональные соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна». Торжественное открытие соревнований состоится 28 апреля в большом зале Дворца спорта СОК «Горняк».

В состязаниях примут участие около ста лыжников из Карелии, Санкт-Петербурга и Мурманской области. К забегам присоединятся и члены сборной Беларуси по биатлону, которые проводят в Хибинах сборы по лыжной подготовке. Почетным гостем «Хибинской весны» станет трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Также в Кировск приедут олимпийские чемпионы: Николай Зимятов, Александр Завьялов, Любовь Егорова, Михаил Девятьяров.

Помимо гонок в программу соревнований войдут мастер-класс по занятиям на лыжах со звездой лыжного спорта и семейная эстафета «Папа, мама, я». По окончанию мероприятий состоится награждение победителей и призёров соревнований.