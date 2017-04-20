«ArcticSkilis 2017» проходит в Мурманске

20 Апреля 2017 года, 17:55

МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - В рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) в столице Заполярья проходит международный конкурс профессионального мастерства «ArcticSkilis 2017». Сегодня площадки соревнований посетила губернатор Марина Ковтун.

На базе Мурманского технологического колледжа сервиса студенты профессиональных образовательных организаций из Норвегии, Финляндии и России соревновались в компетенциях «Саамское рукоделие» и «Парикмахерское искусство». Глава региона высоко оценила этот проект, поскольку регионы-участники получают хороший импульс к развитию профессиональных компетенций, и вместе с этим развивается и укрепляется сотрудничество в Баренцрегионе.

Всего в конкурсе принимают участие 38 студентов и 38 экспертов из трех стран, которые будут соревноваться по 12 компетенциям. Деловая программа конкурса предполагает встречу специалистов трех стран за круглым столом, где им представится возможность обменяться опытом в решении актуальных вопросов совершенствования системы профессионального образования.