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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » «ArcticSkilis 2017» проходит в Мурманске
 
 
 
 
20 Апреля 2017 года, 17:55

«ArcticSkilis 2017» проходит в Мурманске


МУРМАНСК/ 20 апреля/ БИ-ПОРТ - В рамках сотрудничества Министерства образования и науки Мурманской области с Управлением образования Губернии Финнмарк (Королевство Норвегия) в столице Заполярья проходит международный конкурс профессионального мастерства «ArcticSkilis 2017». Сегодня площадки соревнований посетила губернатор Марина Ковтун.

На базе Мурманского технологического колледжа сервиса студенты профессиональных образовательных организаций из Норвегии, Финляндии и России соревновались в компетенциях «Саамское рукоделие» и «Парикмахерское искусство». Глава региона высоко оценила этот проект, поскольку регионы-участники получают хороший импульс к развитию профессиональных компетенций, и вместе с этим развивается и укрепляется сотрудничество в Баренцрегионе.

Всего в конкурсе принимают участие 38 студентов и 38 экспертов из трех стран, которые будут соревноваться по 12 компетенциям. Деловая программа конкурса предполагает встречу специалистов трех стран за круглым столом, где им представится возможность обменяться опытом в решении актуальных вопросов совершенствования системы профессионального образования.

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