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Татьяна Сахневич:

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Надежда Вуколова:

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Сергей Агарков
Сергей Агарков:

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Главная » Образование » Разработан новый курс по обеспечению устойчивого развития арктических регионов
 
 
 
 
21 Апреля 2017 года, 18:50

Разработан новый курс по обеспечению устойчивого развития арктических регионов


ТЮМЕНЬ/ 21 апреля/ БИ-ПОРТ - В Тюменском государственном университете разработан новый курс по обеспечению устойчивого развития арктических регионов. Как сообщается на сайте университета, курс на английском языке «Law and Policy for Sustainable Development of the Arctic Regions» создан доцентом кафедры административного и финансового права ТюмГУ Еленой Гладун совместно с немецкими коллегами из Университета прикладных наук г. Оснабрюка и Университета г. Мюнстера.

Авторы нового курса уверены, что обучение специалистов, занимающихся деятельностью на северных территориях, должно включать знания о существующей государственной политике в Арктике, о нормативных правовых актах, регламентирующих любую деятельность на Севере, а также о тенденциях и особенностях развития земельного, экологического и природоресурсного законодательства. Необходимо не только изучать существующие, но и научить будущее поколение специалистов создавать новые правовые нормы для более эффективного регулирования землепользования в Арктике. Также курс предлагает изучить метод «сценариев», который сейчас активно используется в Германии и других европейских странах. Сценарный подход способствует разработке устойчивого использования земель для разных целей на основе выявления существующих возможностей и проблем.

Благодаря тому, что курс разработан на английском языке, он будет востребован не только среди российских студентов, но и среди зарубежных. Курс представлен в Ассоциации арктических вузов, членом которой является ТюмГУ, а также среди студентов программы «STEP in Russian Energy: Society, Technology, Environment, Policy» («Управление российским энергетическим сектором»).

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