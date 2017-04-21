24 Апреля 2017 года, 10:20

РОССИЯ/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ – В России предлагают стандартизировать нормы русского языка, пишет RT, ссылаясь на главу ассоциации учителей литературы и русского языка, члена совета по русскому языку при президенте России Романа Дощинского.

Ассоциация учителей литературы и русского языка предлагает унифицировать нормы русского языка. По мнению специалистов, необходимо провести экспертизу всех словарей, представленных на рынке, и переработать перечень нормативных пособий Министерства образования и науки, а также расширить полномочия государства в вопросах языковой политики.

«Государство должно выступать гарантом языковой нормы, быть монополистом в этой области. А сейчас каждое издательство имеет право издавать словари, экспертизу которых никто не проводил, — говорит Дощинский. — Сегодня государству указывать журналистам, телеведущим, авторам учебников, учителям и вообще причастным к культуре людям, что правильно, а что неправильно, невозможно — во всех словарях всё по-разному».

Минобрнауки в 2009 году утвердило перечень словарей, которые могут использоваться в качестве официальных источников. В документ вошли четыре словаря издательства «Аст-пресс» — грамматический, фразеологический, орфографический и словарь ударений. На практике они используются редко, а авторы чаще предпочитают пособия, не вошедшие в приказ — например, справочник Дитмара Розенталя. По этой причине в России действует подвижная языковая норма.

Дощинский предлагает сформировать комиссию для мониторинга и анализа словарей. В неё войдут эксперты по русскому языку из ведущих институтов страны. По итогам экспертизы должны быть внесены изменения в перечень словарей, утверждённых в качестве нормативных. В документ войдут издания с едиными языковыми нормами, одобренными экспертами. По задумке авторов инициативы, комиссия будет собираться раз в пять лет.

Фильтр, через который должны пройти словари на экспертизе, состоит из множества критериев, подчеркнул Дощинский. Среди них учёт языковых традиций и современных процессов — того, как говорит большинство жителей страны. Но главная задача при формировании нового перечня — прийти к единым государственным нормам.

Идею представят 26 апреля на форуме в Общественной палате России.

Фото: © РИА Новости . Илона Головина