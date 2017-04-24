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Жизнь в Мурманске


Сари
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Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 15:10

В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей


МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Мурманский индустриальный колледж приглашает выпускников 9-х классов, их родителей, а также всех желающих на День открытых дверей, который состоится 28 апреля (пятница) в 14.00.

Выбирая колледж, абитуриентам важно увидеть все достоинства учебного заведения: оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.

На Дне открытых дверей абитуриенты и их родители познакомятся с руководством ГАПОУ МО «МИК», узнают о специальностях и направлениях подготовки, условиях обучения, студенческой жизни, практике студентов, перспективах выпускников колледжа.

Вас ждут по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.

Проезд автобусами № 11, 53, 71, 24, 19 до ост. «Фестивальная»

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