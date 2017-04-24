В Мурманском индустриальном колледже 28 апреля День открытых дверей

24 Апреля 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Мурманский индустриальный колледж приглашает выпускников 9-х классов, их родителей, а также всех желающих на День открытых дверей, который состоится 28 апреля (пятница) в 14.00.

Выбирая колледж, абитуриентам важно увидеть все достоинства учебного заведения: оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.

На Дне открытых дверей абитуриенты и их родители познакомятся с руководством ГАПОУ МО «МИК», узнают о специальностях и направлениях подготовки, условиях обучения, студенческой жизни, практике студентов, перспективах выпускников колледжа.

Вас ждут по адресу: г.Мурманск, ул.Подгорная, 80. Телефоны для справок: (8152) 47-33-87 – приемная комиссия, (8152) 47-29-59 – директор.

Проезд автобусами № 11, 53, 71, 24, 19 до ост. «Фестивальная»