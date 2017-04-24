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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

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Надежда Вуколова:

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Главная » Образование » Дополнительным образованием в Мурманске занято 228 детей
 
 
 
 
24 Апреля 2017 года, 17:20

Дополнительным образованием в Мурманске занято 228 детей


МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске состоялась встреча руководителей города и детей с ограниченными возможностями здоровья. Юные северяне рассказали о своих успехах в спорте, искусстве и общественной деятельности за 2017 год.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования города обучается 228 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята занимаются плаванием, легкой атлетикой, дзюдо, лыжными гонками, а также художественным и декоративно-прикладным творчеством.

В конце мероприятия юные мурманчане получили памятные подарки из рук главы муниципального образования города Дмитрия Филиппова и Андрея Сысоева, главы администрации города. На встрече было решено устроить выставку достижений ребят с ограниченными возможностями здоровья.

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