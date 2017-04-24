Дополнительным образованием в Мурманске занято 228 детей

24 Апреля 2017 года, 17:20

МУРМАНСК/ 24 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске состоялась встреча руководителей города и детей с ограниченными возможностями здоровья. Юные северяне рассказали о своих успехах в спорте, искусстве и общественной деятельности за 2017 год.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования города обучается 228 детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята занимаются плаванием, легкой атлетикой, дзюдо, лыжными гонками, а также художественным и декоративно-прикладным творчеством.

В конце мероприятия юные мурманчане получили памятные подарки из рук главы муниципального образования города Дмитрия Филиппова и Андрея Сысоева, главы администрации города. На встрече было решено устроить выставку достижений ребят с ограниченными возможностями здоровья.