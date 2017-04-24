Педагогов оштрафуют за детей, получивших обморожение в Мурманской области

25 Апреля 2017 года, 10:10

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга оштрафовала двух кураторов Дома детского творчества «Фонтанка 32». Председатель маршрутно-квалификационной комиссии учреждения и педагог, выступавший в качестве организатора, привлечены к административной ответственности. В адрес руководителя «Фонтанки 32» надзорным органом также вынесено представление.

В январе 2017 года воспитанники дома творчества выдвинулась по пешему маршруту «Кандалакша – озеро Среднее Лувеньгское». Поход закончился госпитализацией детей в районную больницу Кандалакши. Несовершеннолетние получили обморожение стоп.

«Руководитель группы перед выездом в Мурманскую область и выходом в поход не выяснил, есть ли у детей теплая обувь, в результате чего ими было получено переохлаждение», – сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Фото: РИА «Новости»