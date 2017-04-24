Учитель из Североморска стал победителем конкурса «Учитель года Мурманской области-2017»

25 Апреля 2017 года, 10:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 18 по 21 апреля состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области-2017». В конкурсе приняли участие 18 педагогов, из них – пять педагогов-дебютантов.

Конкурс проводился в два этапа: заочный тур и три очных тура. Педагоги приняли участие в конкурсных мероприятиях: «Интернет-ресурс», «Методический семинар», эссе «Я – учитель», «Урок», «Образовательный проект», «Педагогический совет», «Мастер-класс». Также они проявили профессиональный опыт, творческий потенциал и проектную культуру в условиях, максимально приближенных к повседневной практике учителя. Финалисты участвовали в «Круглом столе образовательных политиков» на тему «Свобода и ответственность учителя современной школы».

Победителем конкурса стал Вячеслав Сергеевич Дмитриев, учитель физической культуры, преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ СОШ №11 Североморска. В группе «Педагогический дебют» – Дмитрий Александрович Величутин, учитель биологии МБОУ СОШ №5 Североморска.

Финалисты конкура – Светлана Николаевна Волчецкая, учитель начальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» Кандалакши; Людмила Леонидовна Реймхен, учитель математики МБОУ Мурманска «Средняя общеобразовательная школа №36»; Наталья Виловна Аболемова, учитель английского языка МОУ Молочненской СОШ.