Минздрав Мурманской области начал кампанию по целевому набору в медицинские вузы

25 Апреля 2017 года, 12:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – Министерство здравоохранения Мурманской области начало кампанию по заключению договоров о целевом обучении в медицинских вузах с выпускниками образовательных учреждений региона.

На 2017 год региону предварительно согласовано 75 целевых мест в Петрозаводском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова, Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова, Северном государственном медицинском университете, Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии и Первом Московском государственном медицинском университете им. И. М. Сеченова.

Кампания по целевому набору проводится ежегодно с целью снижения кадрового дефицита в отрасли.

При заключении договора региональным Минздравом сразу определяется место работы будущего врача. Это условие нужно для планового снижения дефицита врачей в регионе и является главным условием целевого обучения. Со всеми лицами, которые будут зачислены в вуз по целевому направлению, заключаются договоры, предусматривающие выплату региональной стипендии студентам в размере 3000 рублей в месяц.

В 2016 году по направлению на целевое обучение в медицинские вузы Северо-Запада зачислено 63 выпускника Мурманской области, за период с 2012 года – 238 человек.