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Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » Воспитатель из Молочного победила в конкурсе «Воспитатель года Мурманской области-2017»
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 12:26

Воспитатель из Молочного победила в конкурсе «Воспитатель года Мурманской области-2017»


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 19 по 21 апреля состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области-2017». В нем приняли участие 14 педагогических работников дошкольных образовательных организаций области.

Региональный этап конкурса проводился в три тура. Первый тур – заочный, в ходе которого участники конкурса представили «Интернет–портфолио», эссе «Я – педагог», методическую разработку занятия с детьми «Педагогическая находка». Во втором туре «Педагогический брифинг» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Финалисты провели мастер-классы, а затем приняли участие в круглом столе «Профессиональный разговор». Все участники конкурса показали высокие профессиональные качества, творчество и креативный подход в деятельности.

Мария Сергеевна Чернявская, воспитатель, МБДОУ Мурманска №122 выбрана финалистом в группе «Педагогический дебют». Победителем конкурса стала Александра Андреевна Булаткина, воспитатель, МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №46 поселка Молочный. Второе место заняла Оксана Григорьевна Ермакова, воспитатель, МДОУ детский сад комбинированного вида №4 «Сказка», ЗАТО Заозёрск.

Третье место разделили между собой Сергей Борисович Терентьев, инструктор по физической культуре, МАДОУ Ковдорского района детский сад №29 «Сказка», Ковдор; Наталья Анатольевна Казарина, воспитатель, МБДОУ - детский сад комбинированного вида №7 города Полярные Зори; Валентина Станиславовна Колесникова, воспитатель, МБДОУ детский сад №11, ЗАТО Североморск.

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