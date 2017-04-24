Воспитатель из Молочного победила в конкурсе «Воспитатель года Мурманской области-2017»

25 Апреля 2017 года, 12:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области с 19 по 21 апреля состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» – «Воспитатель года Мурманской области-2017». В нем приняли участие 14 педагогических работников дошкольных образовательных организаций области.

Региональный этап конкурса проводился в три тура. Первый тур – заочный, в ходе которого участники конкурса представили «Интернет–портфолио», эссе «Я – педагог», методическую разработку занятия с детьми «Педагогическая находка». Во втором туре «Педагогический брифинг» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Финалисты провели мастер-классы, а затем приняли участие в круглом столе «Профессиональный разговор». Все участники конкурса показали высокие профессиональные качества, творчество и креативный подход в деятельности.

Мария Сергеевна Чернявская, воспитатель, МБДОУ Мурманска №122 выбрана финалистом в группе «Педагогический дебют». Победителем конкурса стала Александра Андреевна Булаткина, воспитатель, МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад №46 поселка Молочный. Второе место заняла Оксана Григорьевна Ермакова, воспитатель, МДОУ детский сад комбинированного вида №4 «Сказка», ЗАТО Заозёрск.

Третье место разделили между собой Сергей Борисович Терентьев, инструктор по физической культуре, МАДОУ Ковдорского района детский сад №29 «Сказка», Ковдор; Наталья Анатольевна Казарина, воспитатель, МБДОУ - детский сад комбинированного вида №7 города Полярные Зори; Валентина Станиславовна Колесникова, воспитатель, МБДОУ детский сад №11, ЗАТО Североморск.