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Сергей Агарков:

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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » Школьник из Ижевска одержал победу во Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 18:25

Школьник из Ижевска одержал победу во Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов


МОСКВА/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ – В Москве состоялся финал XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов для старшеклассников, организованный компанией «Сименс».

Победителем конкурса стал ученик 10 класса из Ижевска Михаил Шевнин. Он разработал матрицу из вибромоторов, которая позволяет людям с ограниченными возможностями воспринимать информацию через вибрацию. Устройство может быть использовано для передачи небольших объемов информации и не требует длительного обучения. Жюри отметило, что себестоимость данной системы довольно низкая, что делает её конкурентоспособной.

Второе место заняла ученица 10 класса Мария Кожевникова из Ростова-на-Дону. Ее разработка помогает в решении проблем по реабилитации пациентов после операции предстательной железы. Также в тройке призеров Максим Савинов из Москвы. Созданный им способ работы трансмиссии автомобиля объединяет лучшие характеристики различных типов коробок передач. Такое оборудование может оказаться наиболее полезным для тяжелой техники.

В этом году в адрес оргкомитета поступило около 400 заявок и 300 работ. Их авторами являются школьники 9-11 классов и учащиеся 1-2 курсов средних специальных учебных учреждений. Наибольшее количество проектов было представлено из Центрального и Уральского федеральных округов. Большинство исследований было посвящено основным направлениям деятельности компании «Сименс»: энергетике и электрификации, индустрии, промышленной автоматизации, городской инфраструктуре и здравоохранению.

Победителей определяли члены экспертного совета – представители крупнейших высших учебных заведений страны, научных фондов и технопарков. Призовой фонд конкурса в этом году был увеличен. Премии получили лауреаты, финалисты и их научные руководители.

«В этом году концерну исполняется 170 лет, и компания всегда придавала огромное значение инновациям - по традиции, заложенной её основателем, талантливым изобретателем Вернером фон Сименсом. Нам приятно осознавать, что участники конкурса интересуются таким широким спектром задач, показывают отличное понимание существующих проблем и инновационные подходы к их решению. Поздравляю призёров и желаю всем участникам достичь новых изобретательских высот», - обратился к участникам конкурса президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер.

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