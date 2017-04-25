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В Мурманске стартовал фестиваль «Птица Баренц»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Наш гость

Татьяна Сахневич
Татьяна Сахневич:

Сегодня мы беседуем с Татьяной Александровной Сахневич – директором Северо-Западного института Московского гуманитарно-экономического университета, вуза который, уже 22 года готовит кадры для Мурманска и всего Северо-Западного региона

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

Игорь Нешатаев
Игорь Нешатаев:

Получить знания при желании может любой. Как, в общем-то, и изменить порядок вещей – освоить новую специальность и увидеть для себя совершенно другие перспективы. Об этом мы поговорили с директором Института дополнительного профессионального образования Мурманского государственного технического университета Игорем Георгиевичем Нешатаевым

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

О состоянии и перспективах развития университета в интервью ИА «Би-порт» рассказал ректор Мурманского государственного технического университета, д.э.н. Сергей Агарков

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

Вопрос подготовки квалифицированных кадров становится одним из наиболее значимых для развития экономики региона. Директор Мурманского индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило в интервью ИА «Би-порт» рассказал о готовности колледжа к выполнению поставленных перед ними задач

 
 
 
 

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Главная » Образование » В Мурманске пройдет форум «Молодёжный вектор Арктики»
 
 
 
 
25 Апреля 2017 года, 17:50

В Мурманске пройдет форум «Молодёжный вектор Арктики»


МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 26 и 27 апреля пройдет областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики». В форуме примут участие ученики 8 - 11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций дополнительного образования в возрасте 13 – 19 лет, студенты профессиональных образовательных организаций. Программа форума включает в себя семинары, деловые игры, тренинги, конкурсы, дискуссионные площадки, экологический квест-тренинг и групповую работу над инсталляциями. Комплекс мероприятий объединен общей идеей исследования экологии и направлен на формирование экологического сознания, а также бережного отношения к родному краю и к окружающим людям.

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