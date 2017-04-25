В Мурманске пройдет форум «Молодёжный вектор Арктики»

МУРМАНСК/ 25 апреля/ БИ-ПОРТ - На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» 26 и 27 апреля пройдет областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики». В форуме примут участие ученики 8 - 11 классов общеобразовательных организаций, обучающиеся организаций дополнительного образования в возрасте 13 – 19 лет, студенты профессиональных образовательных организаций. Программа форума включает в себя семинары, деловые игры, тренинги, конкурсы, дискуссионные площадки, экологический квест-тренинг и групповую работу над инсталляциями. Комплекс мероприятий объединен общей идеей исследования экологии и направлен на формирование экологического сознания, а также бережного отношения к родному краю и к окружающим людям.