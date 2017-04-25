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Григорий Шатило:

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Главная » Образование » Мурманский индустриальный колледж принял участие в ярмарке образовательных услуг
 
 
 
 
26 Апреля 2017 года, 11:40

Мурманский индустриальный колледж принял участие в ярмарке образовательных услуг


МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» принял участие в качестве экспонента в ярмарке образовательных услуг проводимой 25 апреля в ДЦ «Азимут».

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Данное мероприятие было отмечено высоким интересом со стороны выпускников 9-х, 11-х классов школ города Мурманска, а также их родителей. Всего ярмарку посетило около 500 посетителей. Мурманским индустриальным колледжем была подготовлена специальная профориентационная программа, включающая в себя мастер-классы по карвингу (резьба овощей и фруктов), монтажу электросхем на примере радиоэлектрических устройств, а также мастер-класс «Разработка программы управления станком с ЧПУ (числовым программным управлением) по изготовлению деталей». Выпускники школ и их родители также могли получить профессиональную консультацию по правилам приема в колледж, а также просмотреть фильм о профессиях, получаемых в колледже.

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