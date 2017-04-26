В Мурманске проходит конференция по совместной деятельности библиотек и образовательных организаций города

26 Апреля 2017 года, 13:41

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - Сегодня в Мурманске состоялось открытие первой городской научно-практической конференции «Совместная деятельность библиотек и образовательных организаций по продвижению книги и чтения». Основная идея мероприятия – привить детям любовь к чтению книг.

В конференции принимают участие сотрудники библиотек, образовательных учреждений и общественных организаций. Всего заявлено более 50 докладов. В ходе конференции обсуждаются актуальные формы сотрудничества библиотек и образовательных учреждений, а также специфика работы с детьми, подростками по продвижению книги и чтения. На сегодняшний день перед городскими библиотеками стоит задача по внедрению новых форм работы и сохранению интереса к чтению. Благодаря городской программе модернизации библиотеки стали современными, комфортными и доступными. Из скучных книгохранилищ 23 филиала во всех округах Мурманска превратились в настоящие интеллект-центры.

АГМ